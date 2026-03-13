Karma evlilik çocuklarının hak mücadelesi Avrupa’ya taşındı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, karma evlilikten doğan çocukların karşılaştığı kimlik sorunuyla ilgili yaşanan önemli gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

KTÖS, KTAMS, BES, KOOP-SEN, DAÜ-SEN ve DEV-İŞ adına yazılı açıklama yapan Maviş, karma evlilikler konusunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) gündemine alındığını duyurdu.

Maviş, karma evlilik çocuklarının hak mücadelesinin Avrupa’ya taşındığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından uygulanan ve karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkına erişimini engelleyen ayrımcı uygulamalar, eşit yurttaşlık ilkesini zedelemekte, çocukların haklarına ve toplumsal adalet duygusuna ağır bir yük getirmektedir. Bu nedenle yürütülen mücadele yalnızca bireysel bir mağduriyetin giderilmesi değil, aynı zamanda temel hakların korunması bakımından sendikalarımız için kamusal bir sorumluluk alanıdır.

Bu çerçevede, sendikalarımızın maddi ve manevi desteğiyle sürdürülen ve toplumun geniş kesimlerince sahiplenilerek toplumsal bir dava niteliği kazanan, Eda Hançer Akkor adına yürütülen dosyada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) sürecinde olumlu bir gelişme yaşanmıştır. Taraflara yapılan bildirimle, başvurunun AİHM nezdinde bir sonraki inceleme aşamasına taşındığı ve dosyanın Mahkeme gündemine alınacağı duyurulmuştur.

Sürecin her aşamasında hem hukuki hassasiyetleri hem de kamuoyunun doğru bilgiye erişim hakkını gözeterek toplumu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Ancak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmemesine gerekçe yapılan kriterler, ayrımcılık iddiaları bakımından ciddi soru işaretleri barındırmaktadır. Bu nedenle, siyasi mücadelenin yanı sıra, hak arama özgürlüğü kapsamında hukuki yolların işletilmesi ve bu başvuruların görünür kılınması önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, henüz resmi vatandaşlık başvurusunu yapmamış olanların, gecikmeksizin başvurularını tamamlamasını ve imkanı olan tüm vatandaşların ise kendi somut durumlarına uygun dava dahil hukuki seçenekleri değerlendirmesini önemle hatırlatıyoruz.”