Güneyde arızalı hava yastığı ve frenleri bulunan 276 araç trafikten men edildi

Kıbrıs’ın güneyinde Takata marka arızalı hava yastıkları ve frenleri bulunduğu tespit edilen 276 adet Citroen, Ford ve Mercedes marka otomobilin trafikten men edildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Takata hava yastıklarının arızalı olduğunun tespit edilmesinin ardından bir süre önce başlatılan soruşturmanın sonuçlarının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın eline ulaştığını ve dün düzenlenen basın toplantısında, bu konuda alınan kararların açıklandığını yazdı.

Habere göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis, toplantıda yaptığı açıklamalarda, yürütülen soruşturmanın sonucunda Hükümetin 2010 yılından bu yana Japonya ve Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen araçlarla ilgili hiçbir denetim yapmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Vafiadis, bu araçları kullanan yüzbinlerce kişinin, bunca yıldır arızalı/tehlikeli hava yastığı veya parçası bulunan araçların geri çağrıldığından haberi olmadığını ve iki kişinin, arızalı hava yastıkları yüzünden hayatını kaybettiğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta şu anda yaklaşık 810 bin kayıtlı araç bulunduğunu söyleyen Vafiadis, bunlardan yaklaşık 442 binin ikinci el ithal araç olduğunu söyledi.

Habere göre Vafiadis, bu doğrultuda iki yeni kararname hazırlandığını ve bunlardan ilkinin, geri çağırma sürecini düzenleyerek, distribütörler ile Karayolları Dairesi’nin araç sahiplerine derhal bildirimde bulunmasını öngördüğünü kaydetti.

Vafiadis, ikinci kararnamenin ise, araç tescil ve devir işlemlerinde, aracın geri çağırma kapsamında olmadığına dair sertifika ve distribütör veri tabanına kaydedildiğine dair belge sunulmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Geri çağırmalar nedeniyle 138 araç için üreticilerin, araçların trafikten men edilmesi gerektiği sonucuna vardığını kaydeden Vafiadis, bu araçların uygunluk sertifikalarının askıya alındığını ve tescillerinin iptal edildiğini; fren sorunu nedeniyle geri çağrılan 138 aracın da aynı prosedüre tabi tutulduğunu söyledi.

Vafiadis ayrıca, yaklaşık 80 bin aracın hava yastıkları nedeniyle geri çağrıldığını ve araç sahiplerinin, riskler hakkında bilgi almak ve geri çağırma işlemi için randevu almak üzere distribütörlere başvurmaları gerektiğini belirtti.

Haberde, üreticisi olmayan (örneğin Saab), geri çağırma prosedürü bilinmeyen (eski araçlar gibi) veya Güneyde distribütörü olmayan (ikinci el ithal araçlar gibi) durumlarda istisnalar uygulanacağı ifade edildi.