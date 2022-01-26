Güneyde 8 ölüm, 2.449 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 92.276 PCR ve hızlı test yapıldı 2.449 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 92.276 PCR ve hızlı test yapıldı 2.449 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Hastanede 34'ü entübe 75'i ağır ve dördü yoğun bakımda, toplam 224 kişi tedavi görüyor.
Hastaneye kaldırılanların yüzde 75'i aşı olmadı.
Güneyde pandemi başladığından bu yana toplam ölüm sayısı 724’e ulaştı.
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