Güneyde 60 yaş ve üstü kişilere üçüncü doz aşılama başladı

Kıbrıs’ın güneyinde 60 yaş ve üstü kişilerin üçüncü doz aşılamasının başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun 15 Ekim’de aldığı karar uyarınca, 60 yaş üstü olup, ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş kişilere bugün itibarıyla üçüncü doz aşı yapılabileceğini yazdı.

Haberde, 17 Ekim’e kadar 30 bin 766 kişinin üçüncü doz aşısını yaptırdığı ve tam doz aşılı olan kişi oranının yüzde 79,3’e ulaştığı kaydedildi.

Bu arada gazete, güneydeki SafePass uygulamasında yapılan değişikliğin okulları da etkilediğini ve Eğitim Bakanlığı’ndan okullara, ilgili bilgileri güncellemeleri çağrısında bulunduğunu yazdı.

