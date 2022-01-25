Güneyde 60 koronavirüs hastasına antiviral ilaç Molnupiravir verildi

Kıbrıs’ın güneyinde 60 koronavirüs hastası geçen Pazartesi gününden bu yana antiviral ilaç Molnupiravir alıyor.

Eczacılık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Elena Panayotopoulou yaptığı açıklamalarda, herhangi bir yan etki bildirilmediğini kaydetti. "Her şey, hastaların hastaneye yatırılmalarına gerek olmadığı için sağlık durumlarının iyileştiğini gösteriyor" dedi.

Panayotopoulou ayrıca bu hafta Avrupa İlaç Ajansı'nın Kıbrıs'ta da verilecek olan Pfizer antiviral hapının ruhsatlandırmasının beklediğini belirtti. (Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu)