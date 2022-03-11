Güneyde 6 ölüm, 3 bin 20 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün koronavirüs kaynaklı 6 can kaybı açıklanırken, son 24 saatte yapılan 92 bin 720 testten 3 bin 20’si pozitif çıktı.

93 ve 82 yaşlarındaki iki kadının bugün hayatını kaybettiği açıklanırken; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4 kişinin de koronavirüs kaynaklı olduğu belirlenerek bugün duyuruldu.

Ölenler arasında 29 yaşında bir kadın da bulunuyor.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 347 bin 876'ya, toplam can kayıplarının 895'e ulaştığını açıkladı.

107 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 7'si entübe olmak üzere 2'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.