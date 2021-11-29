Güneyde 586 yeni vaka

Güneyde son 24 saatte yapılan 102 bin 692 test neticesinde 586 yeni vaka belirlendi. Can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 133 bin 860’a yükseldi.

Güneyde pozitiflik oranı yüzde 0.57 olarak açıklandı.

Hastanede tedavi gören 116 Covid-19 hastasından 46’sının durumunun ciddi, 3’ünün ise entübe halde olduğu kaydedildi.

Güneyde virüs kaynaklı bugüne kadarki can kaybı 594.