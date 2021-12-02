Güneyde 538 pozitif, can kaybı yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19'dan yeni ölüm olmadığı, ancak 538 yeni pozitif vaka çıktı.

88.694 PCR ve hızlı test yapıldı ve pozitiflik oranı yüzde 0.61 olarak açıklandı.

Güneyde hastanelerde 46'sının durumu ağır olmak üzere 112 kişi tedavi görüyor. Bunlardan 18'i entübe. Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı.