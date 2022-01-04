Güneyde 5 ölüm, 5.457 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti, 122.801 PCR ve hızlı test yapıldı 5.457 pozitif vakaya rastlandı.

Ölümlerin üç erkek ve iki kadın olduğu açıklandı. Toplam ölüm sayısı 646'ya ulaştı.

Hastanelerde 76'sı ağır olmak üzere toplam 209 kişi tedavi görüyor. Hastaların yüzde 78'sinin aşısız olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 183.178'e ulaştı.