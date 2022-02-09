Güneyde 5 ölüm, 2 bin 779 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün, 5 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 95 bin 572 test yapıldığını ve 2 bin 779 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 280 bin 643 vaka tespit edilirken, ölü sayısı da 761’e yükseldi.