Güneyde 5 ölüm, 2 bin 779 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde bugün, 5 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde bugün, 5 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 95 bin 572 test yapıldığını ve 2 bin 779 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 280 bin 643 vaka tespit edilirken, ölü sayısı da 761’e yükseldi.
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