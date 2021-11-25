Güneyde 489 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 74.277 PCR ve hızlı test yapıldı, 489 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 74.277 PCR ve hızlı test yapıldı, 489 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Sağlık bakanlığı yüzde 0.66'lık bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Pandeminin başlangıcından bu yana ölüm sayısı 590’ta kaldı.
Hastaneler 110 Covid-19 hastasını tedavi görüyor.
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