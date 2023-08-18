Güneyde 4,8 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Lefkoşa'nın güneyinde Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin, ihbar üzerine dün sabah gerçekleştirdiği operasyon sonucu, 4,8 kilo hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, uyuşturucunun paketlenmiş şekilde, 29 yaşındaki bir kişiye ait araç içerisinde tespit edildiğini ve şahsın gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve söz konusu şahsın bugün mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.