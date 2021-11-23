Güneyde 437 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 66.797 PCR ve hızlı test yapıldı, 437 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 66.797 PCR ve hızlı test yapıldı, 437 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.65'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastaneye kaldırılanların sayısı 38'i ağır ya da kritik durumda 115'e yükseldi.
Pandeminin başlamasından bu yana güneyde şimdiye kadar 590 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı 131.028'e ulaştı.
Bakanlık, hastaneye kaldırılan Covid hastalarının yüzde 61'e yakınının aşısız olduğunu açıkladı.
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