Güneyde 434 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.424 PCR ve hızlı test yapıldı, 434 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 61.424 PCR ve hızlı test yapıldı, 434 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.71 pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Hastanelerde virüs bulunan 39'unun durumu ağır 117 kişi tedavi görüyor.
Hastanede yatanların yüzde 58,12'sinin aşılı olmadığını belirtildi.
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