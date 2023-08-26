Güneyde 4 yılda tutuklanan insan kaçakçısı sayısı 300’e yakın

Kıbrıs'ın güneyinde insan kaçakçılığı suçundan tutuklananların sayısının son dört yılda 290’a ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, 1 Ocak 2020- 18 Ağustos 2023 tarihileri arasındaki dört yıla yaklaşan zaman zarfında 290 kişiyi insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutukladığını yazdı.

Özellikle son iki yıllık dönemde tutuklananların sayısının önceki yıllara oranla artış gösterdiğini de aktaran gazete, bu hafta başında gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 5 kişinin ise bu rakama dahil olmadığını vurguladı.