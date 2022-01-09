Güneyde 4 ölüm, 3012 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 139 bin 709 test sonucunda 3 bin 12 yeni vakaya rastlandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 204 bin 372'ye, toplam can kayıplarının 657'ye ulaştığını açıkladı.

Hastanelerde 91'i ağır olmak üzere 251 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.