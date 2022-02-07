Güneyde 4 ölüm, 3 bin 374 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 4 kişi hayatını kaybetti, yapılan 139 bin 885 testle 3 bin 374 yeni vaka saptandı.

Ölenlerin ikisinin 40 ve 79 yaşlarında erkek, ikisinin ise 47 ve 89 yaşlarında kadın olduğu belirtildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 274 bin 979'a, toplam can kayıplarının 749'a yükseldiğini açıkladı.

63'ü yoğun bakımda olmak üzere 233 kişi hastanede tedavi görüyor.