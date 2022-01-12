Güneyde 4 ölüm, 3.197 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 112.233 PCR ve hızlı test yapıldı 3.197 pozitif vakaya rastlandı.

Ölümlerin 68 ve 81 yaşlarında iki kadın ve 87 ve 57 yaşlarında iki erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 93 kişinin durumu ağır 266 kişi tedavi görüyor.

Şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 215.271'e yükseldi.