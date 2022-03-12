Güneyde 4 ölüm, 2 bin 812 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 4 can kaybı kaydedildi, yapılan 78 bin 517 test sonucunda 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 4 can kaybı kaydedildi, yapılan 78 bin 517 test sonucunda 2 bin 812 yeni vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 350 bin 688, toplam can kayıplarının 899'a yükseldiğini açıkladı.
Tedavi altındaki hasta sayısının 110, durumu ciddi olanların sayısının 17 olduğu kaydedildi.
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