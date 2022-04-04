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Güneyde 4 can kaybı, 4 bin 210 yeni vaka

Güneyde 4 can kaybı, 4 bin 210 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 4 kişinin Covid 19'dan öldüğü bugün yapılan 105 bin 150 testle 4 bin 210 vaka saptandı.

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Kıbrıs'ın güneyinde 4 kişinin Covid 19'dan öldüğü bugün yapılan 105 bin 150 testle 4 bin 210 vaka saptandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede tedavi gören 199 hastanın 28'inin durumu ciddi. 7 hasta ise entübe edildi. 

Bakanlık hastanedeki hastaların yüzde 52.77'sinin aşısız olduğunu açıkladı.

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