Güneyde 4 can kaybı, 4 bin 210 yeni vaka
Kıbrıs'ın güneyinde 4 kişinin Covid 19'dan öldüğü bugün yapılan 105 bin 150 testle 4 bin 210 vaka saptandı.
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Kıbrıs'ın güneyinde 4 kişinin Covid 19'dan öldüğü bugün yapılan 105 bin 150 testle 4 bin 210 vaka saptandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hastanede tedavi gören 199 hastanın 28'inin durumu ciddi. 7 hasta ise entübe edildi.
Bakanlık hastanedeki hastaların yüzde 52.77'sinin aşısız olduğunu açıkladı.
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