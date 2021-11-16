Güneyde 386 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 59.730 PCR ve hızlı test yapıldı 386 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 59.730 PCR ve hızlı test yapıldı 386 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.65'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 38'i ağır olmak üzere 88 kişi tedavi görüyor.
Hastanede yatan hastaların toplamda yüzde 62,5'i aşılanmadı.
Şu ana kadar güneyde kaydedilen toplam vaka sayısı 128.424’e yükseldi.
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