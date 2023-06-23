Güneyde 37 düzensiz göçmen yakalandı

37 düzensiz göçmen, kayıkla Greko Burnu’ndan Kıbrıs’ın güneyine kaçak yollarla giriş yaparken yakalandı.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, düzensiz göçmenler Purnara düzensiz göçmen kampına götürüldü.

Alithia gazetesi, içinde 28’i erkek, 3’ü kadın ve 6’sı çocuk 37 düzensiz göçmenin bulunduğu kayığın Greko Burnu’nun 13 deniz mili açıklarında bulunduğu sırada Liman Polisi’nin radarına takıldığını ve birkaç saat sonra, gece yarısı saatlerinde Kıbrıs kara sularına giriş yaptığını yazdı.

Gazete, ahşap kayığın sabaha karşı sahil güvenlik eşliğinde Ayia Napa marinasına getirildiğini ve polis sorgusunda, düzensiz göçmenin 31 ve 33 yaşındaki iki insan tacirine kişi başı 2 bin 500 dolar ödediklerini söylediklerini kaydetti.

Haberde, söz konusu şahısların tutuklandıkları ve mahkemeye çıkarılacakları, düzensiz göçmenlerin de Purnara düzensiz göçmen kampına götürüldükleri ifade edildi.