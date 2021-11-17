Güneyde 346 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53.832 PCR ve hızlı test yapıldı 346 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53.832 PCR ve hızlı test yapıldı 346 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.64'lük bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanede 37'sinin durumu ağır 81 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, hastanede yatanların yüzde 60,5'inin aşılanmadığını açıkladı.
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