Güneyde 33 bine yakın kişi aşılandı

Cyprus Mail’in haberine göre Kıbrıs’ın güneyinde 33 bine yakın kişi aşılandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti sağlık bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 27 Aralık ile 5 Şubat arasında ilk doz aşılamada toplam 32,837 kişi Pfizer-BioNTech aşısı oldu.

Bu rakam içerisinden 22.813 kişi 80 yaş ve üzeri kesimden oluşmakta.

Geriye kalan 10,024 kişinin ise sağlık çalışanı ve bakım evi görevlileri olduğu açıklandı.

Açıklamada ayrıca 80 yaş üzeri için ikinci doz aşılamanın da başladığını duyurdu.