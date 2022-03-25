Güneyde 3 ölüm, 3 bin 329 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 3 yeni can kaybı kaydedildi, yapılan 45 bin 788 test sonucunda 3 bin 329 yeni vaka saptandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 3 yeni can kaybı kaydedildi, yapılan 45 bin 788 test sonucunda 3 bin 329 yeni vaka saptandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam can kayıplarının 925'e, toplam vaka sayısının 400 bin 534'e yükseldiğini açıkladı.
Tedavi altındaki 151 hastadan 20'sinin durumu ciddi, 14'ünün entübe olduğu kaydedildi.
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