Güneyde 3 ölüm, 2866 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 78 bin 337 test çerçevesinde 2 bin 866 yeni Covid-19 vakası saptandığı ve 3 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, şu anda 124 hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 25’inin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Son vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 341 bin 383 vaka tespit edilmiş olurken, toplam ölüm sayısı da 886’ya yükseldi.