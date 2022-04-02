Güneyde 3 can kaybı, 3 bin 894 yeni vaka
Koronavirüsten 3 kişinin daha hayatını kaybettiği Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 76 bin 467 test sonucunda 3 bin 894 vakaya rastlandı.
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Koronavirüsten 3 kişinin daha hayatını kaybettiği Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 76 bin 467 test sonucunda 3 bin 894 vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 102 ile 82 yaş aralığındaki 3 hastanın daha kaybedilmesiyle toplam can kayıplarının 940'a ulaştığını açıkladı. 3 bin 894 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 436 bin 949'a yükseldi.
Açıklamada 9'u entübe, 33'ü ağır toplam 201 hastanın tedavi altında olduğu kaydedildi.
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