Güneyde 3 can kaybı, 3 bin 473 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 98 bin 705 test sonucunda 3 bin 473 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Güneydeki, haber kaynaklarına göre toplam vaka sayısı 344 bin 856, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 889'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin 54 ve 85 yaşlarında iki kadın ile 89 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Tedavisi süren 113 kişinin 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.