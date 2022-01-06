Güneyde 3.777 vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 77.255 PCR ve hızlı test yapıldı, 3.777 pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 77.255 PCR ve hızlı test yapıldı, 3.777 pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yüzde 4.89'luk bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 29'u entübe 73 ağır olmak üzere 225 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 77,5 olduğunu açıkladı.
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