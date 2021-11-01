Güneyde 280 yeni pozitif vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 65 bin 948 test neticesinde 280 yeni vaka belirlendi. Güneyde bugün can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 124 bin 724’e yükseldi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı pozitiflik oranının yüzde 0,42’i olduğunu açıkladı.

Salgının başlangıcından bu yana, 574 kişi Covid'den hayatını kaybetti.

Bakanlık, hastaneye kaldırılan hastaların yüzde 63,24'ünün aşılanmadığını belirtti.