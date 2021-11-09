Güneyde 266 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 57.173 test yapıldı 266 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 57.173 test yapıldı 266 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.47'lik bir pozitif oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 22'si ağır 71 kişi tedavi altına alındı.
Virüsten şimdiye kadar 576 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Mart ayından bu yana güneyde kaydedilen enfeksiyon sayısı 126.497'ye ulaştı.
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