Güneyde 264 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 58.329 PCR ve hızlı test yapıldı, 264 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 58.329 PCR ve hızlı test yapıldı, 264 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı yüzde 0.45'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 9’u entübe 32'sinin durumu ağır 80 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 62 olduğunu açıkladı.
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