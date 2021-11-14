Güneyde 206 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 40.298 test yapıldı, 206 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 40.298 test yapıldı, 206 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0,51'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanede 39'unun durumu ağır 85 kişi tedavi görüyor.
Hastaneye kaldırılanların yüzde 64,71'i aşı olmadı.
Pandeminin başlangıcından bu yana güneyde 127.684 vaka görüldü.
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