Güneyde 2022 yılı işsizlik göstergesi AB ortalamasının üzerinde

Kıbrıs’ın güneyinde 2022 yılı işsizlik göstergesinin Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından yayımlanan verilere dayanarak, adanın güneyinde 2022 yılında işsizlik göstergesinin yüzde 6.8, AB ortalamasının ise yüzde 6.2 olduğunu yazdı.

Gençler arasındaki işsizlik göstergesinin de AB ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden gazete, 15-29 yaşları arasındaki geçler arasındaki işsizlik oranının 2022 yılında Güney Kıbrıs’ta yüzde 14.1, AB düzeyinde ise yüzde 11,3 olduğunu ekledi.