Güneyde 2 ölüm, 428 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 78.007 PCR ve hızlı test sonucu 428 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Ölümün 80 yaşında bir kadın ve 34 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde 17'si entübe 43'ü ağır olmak üzere 115 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 69,5 olduğunu duyurdu.