Güneyde 2 ölüm, 393 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 64.507 PCR ve hızlı test yapıldı 393 pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.61'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümlerin, 84 yaşında bir erkek ve 66 yaşında bir kadınla olduğu açıklandı.

Hastanelerde 18'i entübe 55'i ağır olmak üzere 146 kişi tedavi görüyor. Bakanlık, hastanede yatanların yüzde 77,4'ünün aşılı olmadığını belirtti.