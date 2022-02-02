Güneyde 2 ölüm, 3 bin 83 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 262 bin 867'ye, toplam can kayıplarının 736'ya yükseldiğini açıkladı.

Tedavi gören 235 hastadan 67'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.