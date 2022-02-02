Güneyde 2 ölüm, 3 bin 83 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı 2 kişi hayatını kaybetti.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 100 bin 726 test sonucunda 3 bin 83 yeni vakaya rastlandı 2 kişi hayatını kaybetti.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 262 bin 867'ye, toplam can kayıplarının 736'ya yükseldiğini açıkladı.
Tedavi gören 235 hastadan 67'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
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