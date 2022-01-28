Güneyde 2 ölüm, 2 bin 587 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde 2 kişi hayatını kaybetti, 110 bin 201 testle 2 bin 587 vaka saptandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 110 bin 201 test yapıldığını ve 2 bin 587 yeni vaka tespit edildiğini; 2 hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pandeminin başından bugüne toplam 248 bin 941 vaka tespit edilirken, ölü sayısı da 726’ya yükseldi.