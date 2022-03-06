Güneyde 2 ölüm, 1,730 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte yapılan 77 bin 336 test sonucunda 1,730 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 81 ve 94 yaşlarındaki iki hastanın da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Son kayıplarla birlikte toplam can kaybı 877'ye yükseldi.

Tedavisi süren 129 hastadan 30'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.