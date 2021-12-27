Güneyde 2 ölüm, 1.925 rekor vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 121.127 PCR ve hızlı test yapıldı 1.925 pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık bakanlığı, yüzde 1.5'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Ölümlerin 79 yaşındaki bir kadın ve 78 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

Güneyde toplam ölümler 630’a yükseldi.

Hastanelerde 27'si entübe 78'i ağır olmak üzere 161 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 80,75 olduğunu belirtti.