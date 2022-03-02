Güneyde 2 can kaybı, 2,109 vaka
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 2 yeni can kaybı meydana geldi, 86 bin 525 test sonucunda 2 bin 109 yeni vaka saptandı.
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Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 2 yeni can kaybı meydana geldi, 86 bin 525 test sonucunda 2 bin 109 yeni vaka saptandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 71 ve 85 yaşlarındaki iki kadın hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 859’a ulaştığını bildirdi.
Hastanelerde tedavi gören 145 hastadan 28’inin durumununsa ağır olduğu kaydedildi.
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