Güneyde 2 can kaybı, 2 bin 698 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde Covid 19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan 132 bin 177 testle 2 bin 698 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 308 bin 917, toplam can kayıplarının 825'e yükseldiğini açıkladı.

Tedavi altındaki 264 hastadan 40'ının durumu ağır, 13'ünün entübe olduğu kaydedildi.