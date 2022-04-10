Güneyde 2 can kaybı

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 57 bin 728 test neticesinde 1459 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişilerin 74 ve 91 yaşındaki iki kadın olduğunu açıkladı. Şu anda hastanelerde tedavi gören 207 kişiden 29’unun durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Dünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 457 bin 423 vaka tespit edilirken, ölen sayısı 977’ye yükseldi.