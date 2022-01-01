Güneyde 2.332 vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 38.977 PCR ve hızlı test yapıldı 2.332 pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 38.977 PCR ve hızlı test yapıldı 2.332 pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 5.98'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 32'si entübe 82'sinin durumu ağır olmak üzere 187 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 85 olduğunu açıkladı.
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