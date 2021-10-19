Güneyde 181 yeni vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 52.794 PCR ve hızlı test yapıldı 181 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Hastanelerde 22'sinin durumu ağır olmak üzere Coronavirüs nedeniyle 61 hasta tedavi görüyor.

Hastaların yüzde 61,3'ünün aşı olmadığı belirtildi.

Can kaybı olmadığı için ölü sayısı 564 olarak kaldı. Bugüne kadar toplam pozitif sayısı 122.709 oldu.