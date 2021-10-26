Güneyde 162 yeni vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 51.892 PCR ve hızlı test yapıldı, can kaybı yaşanmadı, 162 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.31 pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.

Hastanede 18'i ağır olmak üzere 57 Covid-19 hastası tedavi görüyor. Bakanlık, 10 hastaneye yatıştan yaklaşık altısının, yani yüzde 63,1'inin aşılanmamış kişilerle ilgili olduğunu belirtti.