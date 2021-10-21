Güneyde 144 yeni vaka, can kaybı yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.422 PCR ve hızlı test yapıldı, 144 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.422 PCR ve hızlı test yapıldı, 144 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı, yüzde 0.26'lık bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Hastanelerde 9’u entübe 24'ü ağır olmak üzere 58 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 55 olduğunu belirtti.
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