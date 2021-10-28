Güneyde 109 yeni vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 24.193 test yapıldı, 109 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Kıbrıs Sağlık bakanlığı yüzde 0.45'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.

Hastanelerde 8’i entübe 18'i ağır olmak üzere 59 kişi tedavi görüyor. Hastanede yatan hastaların yüzde 57,63'ünün aşı olmadığı açıklandı.

Pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen toplam vaka 124.017'ye yükseldi.

Bakanlık, 24.193 testten 3.242'sinin PCR testi ve kalan 20.951 hızlı antijen testi olduğunu belirtti.