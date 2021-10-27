Güneyde 1 vaka, 200 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.143 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 yeni vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.143 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 200 yeni vakaya rastlandı.
Hastanelerde 18'i ağır ve durumu kritik olan 56 kişi tedavi görüyor.
Ölümün, Mağusa Genel Hastanesi’nde tedavi gören 85 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Mart 2020'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 571 oldu. Ölenlerin yaş ortalaması 76,1'dir. Kaydedilen toplam enfeksiyon sayısı 123.908'e yükseldi.
Bakanlık, hastanede yatan hastaların 55,4'ünün aşılanmadığını belirtti.
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