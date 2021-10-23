Güneyde 1 ölüm 97 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 45.556 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 97 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Ölümün, 83 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 568: 361 erkek ve 207 kadın, yaş ortalaması 76,2.

Hastanede 9'u entübe olmak üzere 22'si ağır olmak üzere 63 Covid-19 hastası tedavi görüyor.